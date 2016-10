Dit is het advies van Marc Coucke voor de Belgische winnaar van EuroMillions

Door: redactie

EuroMillions 168 miljoen euro is een pak geld en daarom vroeg RTL Belgium aan ervaringsdeskundige Marc Coucke of hij goede raad heeft voor de winnaar van het grote lot van EuroMillions. En die was duidelijk.

"Investeer het geld in de economie, want die is aan het aantrekken", aldus Coucke. Dat komt meteen ook de staat ten goede. "De staat kan dan - en dat is belangrijk - meer mensen helpen die het echt nodig hebben. Dat is waarom ik vaak boos ben op de staat. Die kost te veel geld en heeft daardoor te weinig geld om hén te helpen die het nodig hebben. Zelfs mensen die nochtans hard werken."



Dat het geld ook bij minderbedeelden terecht zal komen, daar hoeft Coucke zich in elk geval al geen zorgen over te maken. De 45-plusser die het grote lot won, verklaarde intussen dat hij een deel van de 168 miljoen euro aan het goede doel zal schenken.