Hoogtewerker valt om op straat: zestiger zwaargewond

Door: Hans Verbeke

13/10/16 - 17u26 Bron: Eigen berichtgeving

© Hans Verbeke.

Tielt Een zestiger is deze namiddag in Tielt zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval. De man wilde werken uitvoeren aan de gevel van zijn woning langs de Kasteelstraat en gebruikte daarvoor een hoogtewerker.

Daar het voetpad schuin afliep naar de straatkant toe, gebruikte de man houten planken om de hoogtewerker horizontaal te plaatsen. Daarna ging hij aan de slag. Toen de hoogtewerker bijna op maximale hoogte was, viel het werktuig om.



De zestiger maakte een zware smak op het asfalt toen de hoogtewerker op de rijweg terechtkwam. Als bij wonder werden geen passerende auto's of zwakke weggebruikers geraakt.



Het slachtoffer kreeg ter plaatse de meest dringende zorgen toegediend en werd vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.