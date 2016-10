Opsporingsbericht Abdeslam gevonden bij broer van dader steekpartij op agenten

Door: redactie

13/10/16 - 16u52 Bron: Belga

Op de computer van Aboubaker Diop, de broer van de man die vorige week woensdag drie agenten verwondde in Schaarbeek, is het opsporingsbericht voor Salah Abdeslam aangetroffen. Dat meldt de krant La Dernière Heure en wordt bevestigd door meester Carine Couquelet, de advocate van Aboubaker Diop. Ook werden er op zijn computer en gsm persfoto's gevonden van een man die in Syrië gesneuveld was en die Diop kende.

Aboubakers broer Hicham Diop (43) viel vorige week woensdag twee agenten van de politie Brussel Noord aan in Schaarbeek en stak hen neer met een mes. Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen maar daarbij liep één van de agenten een neusbreuk op.



Bij zijn ondervraging door de politie verklaarde Hicham dat "zijn broer ook een strijder was", waarop Aboubaker Diop eveneens werd opgepakt. In diens flat vonden de speurders een hele resem documenten en geschriften terug met daarin een lijst met namen van agenten en magistraten. Op zijn computer, tussen de gedownloade items, vond men ook het opsporingsbericht van Salah Abdeslam. Op zijn computer en zijn gsm stonden ook foto's van een man die in Syrië gesneuveld was. Lees ook Raadkamer verlengt hechtenis Aboubaker Diop, verdediging in beroep

