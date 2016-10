Brusselaar en koppel uit Charleroi aangehouden voor dubbele moord Rendeux

Door: redactie

13/10/16 - 16u04 Bron: DH

Slachtoffers Vinciane Lamoot en Nathan Kettani. © DH.

Er is meer informatie bekend over de identiteit van de daders van de dubbele moord in Rendeux, een gemeente in de provincie Luxemburg. Vinciane Lamoot en Nathan Kettani werden er op 13 augustus van dit jaar dood teruggevonden in hun woning. De daders, de 29-jarige Sébastien Kesteman uit Brussel en de 30-jarige Radwan Elmi-Galib uit Charleroi, zijn aangeklaagd voor roofmoord.