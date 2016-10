Belgische Tiffany (20) zat bijna 18 jaar van haar leven in rolstoel. Nu heeft ze hem plots niet meer nodig

Karen Van Eyken

Al sinds haar geboorte waren de vooruitzichten voor Tiffany Barbier weinig rooskleurig. Artsen voorspelden haar geen lang leven. De Luikse zou bovendien altijd aan haar rolstoel gekluisterd blijven. Maar toen keerde het lot zoals dat normaal alleen in sprookjes gebeurt.

Sinds ze haar eerste kreetjes slaakte als baby, dacht het verzamelde medische korps, toen nog in een Duitse kliniek, dat haar dagen waren geteld. Er volgde een verkeerde diagnose. Men zei dat ze leed aan dystrofie, een aandoening waarbij ernstige pijn ontstaat aan ledematen die hierdoor zelfs bijna niet meer kunnen bewogen worden. Tiffany zou nooit kunnen lopen.



Spierziekte

Toen ze zes was, spraken de dokters over myopathie, een spierziekte die het bewegingsapparaat aantast. "Op dat moment heeft men mij verteld dat ik een hartprobleem had en dat ik ging sterven", legt de Luikse vrouw uit aan de krant La Dernière Heure.



Tiffany brengt praktisch haar hele prille leven in een rolstoel door. "Ik heb bijna 18 jaar niet kunnen lopen omdat men dacht dat dat voor mij fysiek onmogelijk was", vertelt ze.



Disneyland

De ontmoeting met de Belgische dokter Laurent Servais van het Citadelle ziekenhuis in Luik zal uiteindelijk haar leven volledig omgooien. "Op mijn veertiende veranderde ik van arts en hij heeft mijn hele dossier bestudeerd", aldus de twintiger. "Hij zei me: 'Ik ga uitzoeken wat je mankeert'. En daar voegde hij lacherig aan toe: 'Indien je ooit weer loopt, dan doe ik jou een uitje naar Disneyland cadeau.' Daar wacht ik nog wel steeds op", grapt de jonge vrouw.



Drie jaar lang volgen de testen elkaar op. En dan plots die doorbraak. Er werd congenitale myasthenie vastgesteld, een zeer zeldzame aandoening die spierzwakte veroorzaakt. Er zit bij Tiffany een fout in een gen waardoor iets misgaat bij de prikkeloverdracht van de zenuw naar de spier.



Ze krijgt Ventolin voorgeschreven, een medicament voor astmapatiënten. "Probeer dit eens en je zal zien", zei haar arts. "En warempel, de volgende dag stapte ik al rond. Volledig zelfstandig. Ik liep de marathon niet. Maar ik wandelde." Wat een overwinning!



Bakker

Vandaag geniet Tiffany volop van het leven. Op twee voeten. Ze is wakker geworden in een droom. Als kind verlangde ze ernaar om alleen naar de bakker te kunnen gaan, zonder rolstoel. Nu kan dat.



"Na bijna 18 jaar in een rolstoel gezeten te hebben, zijn mijn spieren verzwakt", legt ze uit. "Ik doe aan sport om ze te versterken. Ik let ook op mijn voeding. Maar na een fysieke inspanning, ben ik wel erg moe."



Toch zet Tiffany door. Mentaal is ze altijd ijzersterk geweest. Ze moet. Ze wil. Eindelijk volop van dat leven proeven zonder beperkingen.