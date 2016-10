Door: redactie

Al meer dan 5.000 keer is het Ontknoopt-lied van de stad Aalst bekeken op YouTube. Aalstenaars bezingen er hun droom om ooit te leven in een stad zonder files, tijdverlies en gevaar voor eigen leven als je fietst. Zo wil de stad het volk opwarmen voor het mobiliteitsplan dat begin volgend jaar ingang krijgt. Onder meer acteur Stefaan De Winter en The Voice-kandidaten Jimmy Colman en Sandra Bakuku kregen er een gastrol in.