Overleden Basje krijgt eigen vzw

13/10/16 - 14u59

De mama van het overleden hartpatiëntje Bas Vanstraelen heeft een vzw opgericht om mensen bewust te maken van het belang van orgaandonatie. Bas verscheen eerder dit jaar in ons magazine CATHéRINE. Hij moest wachten op een nieuw hart, maar bij de operatie liep iets mis en Bas overleed. Bas heeft altijd gezegd dat hij zelf organen wou doneren, en heeft dat ook gedaan. Nu wil z'n mama ook andere mensen daarvan overtuigen. Daarom start ze nu een vzw. Met het ingezamelde geld wil ze mensen overtuigen om zich te registereren als donor. Maar ook patiënten financieel bijstaan. Daarvoor lanceerde ze 'Close the Gap'. Met de actie roept ze mensen om over een beek of sloot te springen en dat te filmen. Bij je sprong doneer je dan tien euro aan de vzw en nomineer je twee andere vrienden. Ann hoopt dat 'Close the Gap' een even groot succes kan worden als de 'Ice Bucket Challenge'