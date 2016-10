Bestuurder rijdt moedwillig man omver in Glimes

Door: redactie

13/10/16 - 14u55

Een inwoner van Oupeye (provincie Luik) is gisterenavond moedwillig omvergereden op een kruispunt in het Waals-Brabantse Glimes. Dat is vernomen bij het parket van Waals-Brabant. Het slachtoffer is zwaargewond. De dader, die er meteen daarna vandoor ging, wordt opgespoord.