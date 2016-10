Deze operatoren helpen u het snelst (en het traagst)

Door: redactie

13/10/16 - 14u26 Bron: Belga

© photo news.

Van de grote telecombedrijven in België heeft Scarlet de traagste telefonische helpdesk. Dat blijkt uit een nieuwe kwaliteitsbarometer van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT). Mobile Vikings helpt zijn klanten dan weer het snelst.

Gegevens komen van operatoren zelf

De werking van de klantendiensten was lange tijd bron van grote ergernis bij consumenten. Daarom kwam er in 2011 een charter waarin de operatoren verbetering beloofden. De telefonische wachttijd moest onder 2,5 minuten gebracht worden. De BIPT-kwaliteitsbarometer toont dat alle operatoren daar in doorsnee ruim in geslaagd zijn, maar de onderlinge verschillen blijven.



De kwaliteitsbarometer zal nog bijgeschaafd worden. Opvallend is dat het BIPT rekent op gegevens die de operatoren zelf verzamelen en leveren. Pas in een later stadium zal het BIPT de cijfers grondig doorlichten. "Ik kan nog niet 100 procent garanderen dat de cijfers niet opgesmukt zijn, maar we hebben wel een controle gedaan op incoherenties en hebben in april zelf ook tests uitgevoerd", zegt BIPT-voorzitter Jack Hamande. De regulator schrapte vooraf een indicator, rond de termijn voor de installatie van een vaste lijn, omdat er een incoherentie in de gegevens van een operator was opgedoken.



De prestaties van de operatoren kunnen ook beïnvloed worden door hun karakteristieken, zo luidt het. Sommige operatoren bieden bijvoorbeeld enkel mobiele diensten aan, terwijl andere volledige pakketten aanbieden met ook televisie en vaste telefonie.