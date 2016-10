Winnaar EuroMillions bekend: lot gekocht in Schaarbeek

Door: redactie

13/10/16 - 14u37

In dit winkeltje in Schaarbeek werd het winnende lot binnengebracht. © Marc Baert.

euromillions De Belg die deze week de EuroMillions-superpot van 168.085.323 euro won, heeft zich vandaag - twee dagen na de trekking - gemeld. Dat bericht de Nationale Loterij. Het winnende biljet werd binnengebracht in de 'Librairie de l'Europe', een krantenwinkel in Schaarbeek.

Het fabelachtige bedrag zou gewonnen zijn door een 45-plusser uit de regio Brussel. Het gaat om een Franstalige man die al tien jaar met EuroMillions speelt en erg trouw is dus aan het gokspel. De winnaar houdt van thrillers, films van Robert de Niro, voetbal en is een liefhebber van de viskeuken, wist hij de Nationale Loterij te vertellen.



"Ik kon het haast niet geloven. Ik werd me pas bewust van de grootte van de winst, thuis, achter mijn computer, bij het nakijken van de resultaten op de website", wordt de winnaar geciteerd.



De Brusselaar bracht zijn biljet binnen bij 'Librairie de l'Europe' in Schaarbeek. Daar houdt de Nationale Loterij straks ook een persconferentie.



Deel voor het goede doel

Op de vraag wat hij met die onvoorstelbare som gaat doen, antwoordde de winnaar heel beslist: "Een deel aan een goed doel schenken. Ik wil deze gelukswinst delen met mensen die het nodig hebben."



De winnaar is de grootste Belgische EuroMillions-winnaar ooit. Het vorige record stond sinds 9 februari 2007 op naam van een speler uit de regio Tienen en bedroeg toen 100 miljoen euro. De grootste Europese toppot bedraagt 190 miljoen euro. Dat record wordt gedeeld door een Portugese (2014) en een Britse (2012) winnaar.