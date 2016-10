Opmerkelijk: Kris Peeters publiceert volledige onderhandelingstekst CD&V

Robbe van Lier

13/10/16 - 13u19

CD&V-vicepremier Kris Peeters. © photo news.

Politiek Vice-premier Kris Peeters (CD&V) heeft het voorstel van zijn partij voor een meerwaardebelasting zelf op zijn website gepubliceerd. Opmerkelijk, zo merkt ook oppositielid Kristof Calvo op. "Originele manier van werken deze onderhandelingen, maar bedankt voor de tekst."

De inhoud van het laatste CD&V-voorstel is al enkele dagen bekend. De christendemocraten willen een algemene meerwaardebelasting op aandelen en afgeleide producten van dertig procent, waarbij de belastbare grondslag jaarlijks met een dertigste omlaag gaat. Aandelen die men dertig jaar in portefeuille houdt, zouden dus vrijgesteld zijn.



Meerwaarden op aandelen van starters en KMO's wil CD&V vrijstellen. Wanneer een KMO doorgroeit naar een grote onderneming, wordt de meerwaarde berekend vanaf dat ogenblik. Ook een wederbelegging van meerwaarden in startersaandelen worden in het voorstel vrijgesteld, op voorwaarde dat die minstens vijf jaar worden aangehouden. De partij voorziet voorts in een vrijstelling van 50.000 euro per persoon over een periode van tien aanslagjaren. En er is sprake van aftrekbare minwaarden die vijf jaar overdraagbaar zijn.