Genkenaar verkracht jarenlang dochter: moeder ontdekt het via briefje

Door: redactie

13/10/16 - 13u23 Bron: Belga

Het gerechtsgebouw van Tongeren. © belga.

H.B. uit Genk, die in 2015 veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van tien jaar omdat hij zijn dochter jarenlang seksueel misbruikte, moet haar mogelijk een schadevergoeding van 22.550 euro betalen. Met die eis kwam de advocaat vandaag naar de rechtbank van Tongeren.

Het misbruik van de dochter kwam in 2014 per toeval aan het licht toen de moeder, die niet van het misbruik op de hoogte was, een briefje van de vader in de slaapkamer vond van haar oudste dochter. Daarin waarschuwde de vader dat hij die avond opnieuw zou langskomen en dat de dochter zich moest klaarmaken. Hij misbruikte en verkrachtte zijn oudste dochter al zeven jaar, vanaf haar twaalfde, meerdere keren per week. Hij dreigde ermee haar twee jongere zusjes iets aan te doen als ze iets vertelde over het misbruik tegen haar moeder.



Na de ontdekking van de feiten en zijn veroordeling tot een gevangenisstraf van tien jaar vroeg zijn toenmalige echtgenote de scheiding aan. Naast de schadevergoeding voor de oudste dochter vroeg de advocaat ook een schadevergoeding van 2.000 euro voor haar en 1.000 euro voor de twee andere dochters.



H.B. verscheen zonder advocaat in de rechtbank en zei dat hij een punt wilde zetten achter de zaak en dat hij zal betalen wat de burgerlijke partijen vragen. Vonnis op 10 november.