Antwerpen-Centraal volledig vrijgegeven na verdacht pakket

Door: redactie

13/10/16 - 13u00 Bron: Belga

© PLA.

In het station Antwerpen-Centraal is het treinverkeer omstreeks 14 uur op alle sporen hervat nadat een verdacht pakket op niveau -2 loos alarm bleek. Volgens de lokale politie ging het om een koffer, die inmiddels door ontmijningsdienst DOVO geïnspecteerd is en geen verdachte inhoud bleek te hebben.