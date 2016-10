Antwerpen-Centraal gedeeltelijk ontruimd wegens verdacht pakket

Door: redactie

13/10/16 - 12u28 Bron: Belga

(Archieffoto). Zicht op de onderste verdiepingen van station Antwerpen-Centraal. © belga.

In Antwerpen zijn in het Centraal Station de verdiepingen -1 en -2 momenteel ontruimd na de vondst van een verdacht pakket. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel.

Het treinverkeer op de getroffen sporen wordt omgeleid, krijgt Antwerpen-Berchem als eindhalte of komt met vertraging op een van de bovengrondse sporen aan.



Het pakket in kwestie bevindt zich op de verdieping -2, waar onder meer de Thalys stopt. Die verdieping is al sinds 11.35 uur afgesloten. Rond 12 uur liet de politie ook het niveau -1 ontruimen. Acht van de veertien sporen in het station zijn op die manier tijdelijk onbeschikbaar. Hoe lang de hinder zal duren, is niet duidelijk.