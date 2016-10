Veertiger die meermaals 12-jarige verkrachtte kent morgen zijn straf

Door: redactie

De site waar S. toesloeg. © Twitter.

Rumst/ninove Een 12-jarig meisje uit Rumst is meermaals verkracht geweest door een 49-jarige Nederlander. Dat meldt Gazet van Antwerpen. De veertiger lokte het kind naar een oude loods op de voormalige steenbakkerijsite 't Geleeg, nabij het centrum van Rumst. Matthieu S. moet zich morgen voor de rechter verantwoorden.

S. leerde zijn slachtoffer twee jaar geleden via Facebook kennen. Het meisje was toen amper tien jaar oud. De Nederlander overlaadde haar met cadeautjes en bood het meisje, dat een moeilijke thuissituatie kende, ook een luisterend oor. De chatgesprekken tussen de twee werden steeds intiemer. In mei van dit jaar spraken beiden een eerste keer af.



In een oude loods op site 't Geleeg in Rumst had Matthieu S. zijn onderkomen ingericht. Hij blinddoekte zijn slachtoffer en leidde haar naar een tentje, verscholen in de loods. De tiener moest haar kleren uittrekken, er was seksueel contact. Ook daarna lokte de veertiger zijn slachtoffer nog meermaals naar de site.



Onrustwekkende verdwijning

De politie kreeg lucht van de zaak toen de ouders van het meisje op 25 mei geen contact met haar konden leggen. Haar verdwijning werd als onrustwekkend beschouwd. Een patrouille trof de twee uiteindelijk aan op de steenbakkerijsite. De Nederlander werd gearresteerd en zit sinds kort in voorhechtenis.



De correctionele rechtbank in Antwerpen buigt zich morgen over de zaak. S. staat terecht voor de verkrachting en aanranding van de eerbaarheid van een slachtoffer jonger dan 14. Dat het meisje zou hebben ingestemd met de contacten, doet in het strafrecht niet terzake: seksuele betrekkingen met iemand die jonger is dan 14, worden altijd gelijkgesteld met verkrachting. Daarnaast wordt Matthieu S. ook vervolgd voor belaging omdat hij het meisje vanuit de Antwerpse gevangenis nog brieven stuurde. De rechter buigt zich ook nog over het feit dat S. in 2013 ook contact had met een 13-jarige uit Ninove. Hij had toen wellicht hetzelfde doel voor ogen.