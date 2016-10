Vrouw en baby sterven bij ongeval in Henegouwen

Door: redactie

13/10/16 - Bron: Belga - VTM Nieuws

© HLN.

Beaumont Een vrouw en haar baby zijn vanochtend in het Henegouwse Solre-Saint-Géry (Beaumont) om het leven gekomen bij een ongeval na een inhaalmanoeuvre. Haar auto reed frontaal in op een vrachtwagen. De vrouw en haar kindje waren op slag dood, de vrachtwagenchauffeur is zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.