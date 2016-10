"Tremelo is afspiegeling van hoe 'witte gemeente' op allochtonen reageert"

Door: Sven Ponsaerts

13/10/16 - 11u26 Bron: Eigen berichtgeving

Tremelo Burgemeester Paul Dams (Open Vld) van Tremelo wist vooraf niks van het sociaal experiment dat het Eén-duidingsmagazine 'Pano' in zijn gemeente hield. Gisteravond was te zien hoe documentairemaakster Rachida El Garani en stand-upcomedian Arbi el Ayachi als moslimkoppel een interieurwinkeltje in de 'witte' Vlaams-Brabantse gemeente openden.

Burgemeester Paul Dams van Tremelo (Open Vld). © Ponsaerts. Reportagemaakster Rachida El Garani en stand-upcomedian Arbi el Ayachi als 'Mohammed en Karima'. © Eén.

Om eerlijke reacties van bewoners te registreren, werden verborgen camera's gebruikt. Zo kon worden vastgelegd hoe hun komst hardnekkige vooroordelen blootlegde.



"Op 26 september vernam ik dat er in het centrum een Marokkaans winkeltje was geopend. Een beetje ongebruikelijk was dat de uitbaters vooraf niks hadden laten weten. Toen ik er enkele dagen later ter kennismaking langsging, hing er er al een bordje 'gesloten wegens omstandigheden' op de deur. Zelf ben ik er dus nooit binnen geweest. Er werd in de gemeente wel over de winkel gepraat: 'Zou het de zoveelste nachtwinkel worden? Of nog een kebabzaak?"



Aanslagen

De reacties vanuit de straat zijn volgens de burgemeester wellicht een afspiegeling van hoe de huidige maatschappij in een 'witte gemeente' op allochtonen reageert. "Iedereen heeft zijn mening kunnen geven. Er waren goede en minder goede reacties. Zoals wellicht overal zijn er ook in Tremelo voor- en tegenstanders. Sommigen maakt het niks uit dat allochtonen hier een zaak beginnen. Anderen laten dan weer duidelijk blijken dat dat voor hen niet hoeft. En natuurlijk spelen de recente aanslagen daarin mee. Uiteindelijk is in de reportage ook wel te zien dat het typisch Marokkaanse winkeltje toch wel klanten over de vloer kreeg, én dat er gekocht werd. Uiteindelijk was het misschien zo slecht niet dit onderzoek hier eens te houden. Nu is duidelijk hoe onze maatschappij over allochtone buren denkt, en kunnen we er misschien samen iets aan veranderen."



Vriendelijkheid

"Ook ik denk dat Tremelo deze blik op de wereld wel kon gebruiken", zegt schepen van Integratie Elynn Van Uffel (Open Vld). "Vooroordelen zijn vaak zo diepgeworteld dat mensen zich er niet meer bewust van zijn. Deze reportage kan een oogopener zijn. Zelf bracht ik nietsvermoedend een bezoek aan 'Mohammed en Karima' en hun nieuwe winkel. Mij viel vooral hun vriendelijkheid op. Het leek mij een enorm sympathiek en erg gastvrij koppel. Uiteraard ben ik geschrokken van sommige negatieve reacties. Onbekend maakt vaak onbemind, maar mij blijven toch de positieve beelden bij. De fijne kennismakingen, de enthousiaste nieuwsgierigheid naar het winkeltje... Diversiteit is immers een kracht, geen zwakte. We streven naar een goede integratie en begeleiding van al onze nieuwe inwoners, ongeacht origine of religie."



Inschattingsfout

De gemeente zit wel een beetje verveeld met de ontvangst van de 'nieuwe inwoners'. "Door hun verblijfsvergunning te vragen wanneer het koppel zich wil laten inschrijven, wordt een verkeerde indruk gewekt. Een inschattingsfout. Maar ook een momentopname. Nadien werd Mohamed en Karima uitgebreid info verschaft en waren er nog aangename kennismakingsgesprekken met verschillende van onze diensten."