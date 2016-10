Botsing tussen twee vliegtuigen nipt vermeden op Brussels Airport

Door: redactie

13/10/16 - 11u01 Bron: Belga

Brussels Airport is vorige week aan een ramp ontsnapt. Twee vliegtuigen van Lufthansa en Aer Lingus konden maar nipt een botsing vermijden op woensdag 5 oktober. Belgocontrol bevestigt het nieuws en meldt dat er een onderzoek is ingesteld.

Volgens de Belgische Unie tegen Vliegtuighinder (BUTV) vond het incident om 20.40 uur plaats op de grond, "door een nutteloos en ongerechtvaardigd gebruik van landingsbaan 01", klint het. Het vliegtuig van Lufthansa stond klaar om op te stijgen richting München terwijl de Aer Lingusvlucht uit Dublin net geland was en aan het afremmen was. De piloot van Lufthansa wilde te snel opstijgen waardoor een botsing maar nipt vermeden kon worden.



Volgens BUTV toont het incident "een flagrant gebrek aan respect van Belgocontrol aan voor de ministriële richtlijnen en een zware n zware overtreding van het arrest van het Hof van Beroep van Brussel van 17 maart 2005."



Bij het kabinet van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) klinkt het dat er een doorlichting is gevraagd van het gebruik van de banen tussen 3 en 10 oktober.