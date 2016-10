Jacqueline uit 'Iedereen beroemd' te zien in Pano-reportage: "Wij moeten van hen niets leren"

Door: redactie

13/10/16 - 10u31

Ik vond deze dame net iets sympathieker toen ze in @iedereenberoemd BV's mocht ontvangen in haar living #pano pic.twitter.com/QxzA2zcjgj

Tremelo In een reportage van het nieuwe Eén-programma Pano was gisteren te zien hoe Vlaanderen nog steeds geteisterd wordt door tal van subtiele - en minder subtiele - vormen van racisme. Onder de door vooroordelen getroffen inwoners van de 'witte' gemeente Tremelo bevond zich ook een bekend tv-gezicht.

Jacqueline, de helft van het oudere, maar gastvrije koppel dat voor 'Iedereen beroemd' een heel seizoen lang elke week een bekende Vlaming in zijn salon mocht ontvangen, blijkt iets minder verdraagzaam wanneer het gaat om 'bezoekers' van een iets andere etnische achtergrond.



In de undercoverreportage waarin een journaliste en een stand-up comedian zich een week lang voordeden als de nieuwe allochtone 'inwoners van Tremelo', laat de vrouw horen dat mensen van buitenlandse origine niet welkom zijn in haar huis. Ook als buren zou ze hen liever niet zien verschijnen. "Ik blijf vriendelijk tegen de mensen, maar ze moeten niet verder komen. Tot hier en niet verder", zegt ze.



Jacqueline is er diep van overtuigd dat wie naar ons land komt, zich dan ook maar moet aanpassen aan de Belgische cultuur. "Wie naar België komt, moet ook Belg worden. En Nederlands leren. Ze kunnen van ons veel leren. Wij moeten van hen niets leren", stelt ze.