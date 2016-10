Na drie weken studentenprotest in schoolrestaurant: Marleen stapt op

Door: Fien Tondeleir

13/10/16 - 11u29 Bron: Veto

Marleen Van Loock in 'haar' studentenrestaurant. © Photonews.

heverlee Leuvense studenten en docenten hebben hun protestactie tegen het ontslag van Marleen Van Loock (49), restaurantmedewerkster aan de UCLL campus Sociale School in Heverlee, na drie weken stopgezet. Er is een compromis bereikt met restaurantuitbater Horeservi. Toch heeft Marleen, al 21 jaar in dienst bij het studentenrestaurant, beslist op te stappen. Dat meldt studentenblad Veto.

We hopen dat we met dit protest hebben kunnen aantonen dat zoiets in de toekomst best niet meer voorvalt Peter Raymaekers, docent

Een petitie die door bijna 1.100 mensen werd getekend, slogans - 'Marleen moet blijven' op de tafels en aan de muur, affiches waarin de draak werd gestoken met de cateraar - omgedoopt tot 'Hors service' -, tot zelfs autobanden die de ingang van het restaurant versperden.



Het protest van studenten en docenten begon drie weken geleden toen Marleen Van Loock, 29 jaar in dienst bij Alma waarvan 21 jaar als verantwoordelijke van het restaurant op campus Sociale School in Heverlee, te horen kreeg dat ze niet meer als vaste werknemer in dienst zou kunnen blijven. Reden: Alma werd aan de kant geschoven voor een nieuwe restaurantuitbater, Horeservi Catering uit Brussel. Op 6 juli kreeg Marleen te horen dat ze mocht opstappen. Horeservi Catering bood haar echter meteen een nieuw contract aan, maar die bood minder voordelen.



Compromis

Gisteravond zaten de actievoerders, Marleen, Horeservi en de vakbond uiteindelijk samen voor overleg. Ze bereikten een compromis, maar Marleen besliste toch op te stappen. De cateraar bood haar wel een voordeliger contract aan waardoor ze op de Sociale School kon blijven, maar zelf zegt ze "het vertrouwen in de uitbater verloren te zijn." De actievoerders haalden wel enkele andere actiepunten binnen.



"We willen dat de uitbater bij dergelijke aanbesteding, wanneer die nog eens voorvalt, de contracten en de arbeidsvoorwaarden van het personeel respecteert", zegt Peter Raymaekers, docent aan de Sociale Hogeschool en initiatiefnemer van de protestpetitie. Bedrijfsleider van Horeservi Catering Hans Desmet had eerder al laten weten dat hij Marleen geen betere voorwaarden kon geven: "Willekeur is geen optie."



Commissie moet toezien op kwaliteit

Raymaekers vervolgt: "Ten tweede zal er een restaurantcommissie aangesteld worden die het huidige contract met de uitbater zal opvolgen op kwaliteit en personeelsomstandigheden. En we zijn een verbintenis aangegaan met de directie van de UCLL rond de criteria van die aanbesteding, waarbij dus goed nagedacht wordt over zowel duurzame als sociale criteria."



De actie is er uiteindelijk dus niet in geslaagd om Marleen op de Sociale School te houden. "We hopen wel dat we er zo voor hebben kunnen zorgen dat zoiets niet meer kan voorvallen", besluit hij.