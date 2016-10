Herman De Croo verdedigt dotatie van 2.500 euro per dag voor Elisabeth: "Redelijk bedrag om kosten te dekken"

Door: redactie

13/10/16 - 09u10 Bron: vtmnieuws.be

video

© photo news.

In Nederland is er heel wat controverse over de dotatie van 1,5 miljoen euro, die kroonprinses Amalia jaarlijks zal ontvangen vanaf haar 18e. In ons land zal kroonprinses Elisabeth zodra ze meerderjarig is een dotatie krijgen van 900.000 euro per jaar, dat komt neer op zo'n 2.500 euro per dag. Sven Ornelis en Anke Buckinx vroegen zich af of dat voor een studente niet overdreven is, maar Minister van Staat Herman De Croo verdedigde deze dotatie, omdat het volgens hem een redelijk bedrag is waarmee ze veel kosten moet dekken.