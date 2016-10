Zwangere vrouw sterft door maagring: artsen voor rechter

SVDA

13/10/16 - 08u42

Het AZ Alma in Eeklo. © JSA.

Een 31-jarige zwangere vrouw uit Wachtebeke is overleden na problemen met haar maagring. Gisteren stonden haar gynaecoloog en twee behandelende artsen van het AZ Alma-ziekenhuis in Eeklo terecht voor onopzettelijke doding.



Al van in het begin dat Sarina (31) in 2010 een maagring liet plaatsen, had zij er last van. Toen de jonge vrouw in 2012 na zes maanden zwangerschap met nog meer pijn kampte, vond een dokter niks 'abnormaals'. Twee weken later werd Sarina opgenomen in het ziekenhuis. Tot drie keer toe vroeg ze om haar maagring te verwijderen, maar daar gingen de experts niet op in. De chirurg koos voor een andere ingreep, maar daags nadien stierf Sarina aan een buikvliesontsteking. Haar maagring was geslipt, waardoor de bloedtoevoer afnam en een deel van haar maag afstierf en een ernstige ontstekingsreactie optrad. Volgens wetsgeneesheer Els De Letter en haar collega's, die gisteren getuigden in de rechtbank, is er geen sprake van een medische fout. "Er kan gesteld worden dat de drie betrokken artsen de juiste diagnose op dat ogenblik hebben gemist, maar in de gegeven omstandigheden hebben de artsen niet nalatig gehandeld. De diagnose is erg zeldzaam." Vonnis op 22 februari 2017.