Bellot voert volgend jaar minimumdienst in bij NMBS

Door: redactie

13/10/16 - 08u54 Bron: Belga

© photo news.

"Mijn geduld is op. Bonden en directie zullen eind december 2,5 jaar tijd hebben gehad om de gegarandeerde dienst bij het spoor in te voeren. In januari moet de minimumdienst er zijn, of ik druk er zelf een wet door." Dat zegt federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in De Tijd en Het Nieuwsblad. Bellot wil dat de minimumdienst er snel komt, zoals beloofd in het regeerakkoord.