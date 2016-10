Hittegolf in België in top 10 van natuurrampen in 2015

Door: redactie

De Belgische kust tijdens de hittegolf op 1 juli 2015. © photo news.

Bij 371 natuurrampen zijn vorig jaar bijna 23.000 mensen om het leven gekomen. Dat zijn 39 natuurrampen meer dan in 2014. Ook betekent het een toename van circa 15.000 slachtoffers. Dat blijkt uit het Wereld Rampen Rapport van het Internationale Rode Kruis, dat vandaag is gepubliceerd.

De groei van het aantal slachtoffers komt grotendeels voor rekening van de aardbeving in Nepal (8831 doden) en de hittegolf in Frankrijk, die aan 3275 mensen het leven kostte.



Ook hittegolven in België, Pakistan en India staan in de top 10 van natuurrampen. Dat blijkt uit het Wereld Rampen Rapport van het Internationale Rode Kruis.



Volgens het Rode Kruis is het opvallend dat hittegolven steeds meer mensenlevens eisen. Van de tien natuurrampen met de meeste doden zijn er vorig jaar vier veroorzaakt door een langdurige periode van extreem hoge temperaturen.



Maarten van Aalst, wetenschapper van het Rode Kruis Klimaatcentrum, stelt dat in de toekomst vaker hittegolven zullen voorkomen. "Het is belangrijk om daarop voorbereid te zijn en extra te letten op mensen uit kwetsbare groepen, zoals ouderen en chronisch zieken", zegt hij.



In 2015 werden bijna 100 miljoen mensen getroffen door natuurgeweld. Er was sprake van 32 grote droogtes, anderhalf keer zo veel als in het jaar ervoor.



In het Wereld Rampen Rapport wordt ook gewezen op het recordaantal vluchtelingen. Vorig jaar werden 65,3 miljoen mensen van huis verdreven. Bijna 41 miljoen ontheemden raakten hun huis kwijt door conflicten en geweld.



Ten opzicht van een wereldbevolking van 7,4 miljard mensen is nu 1 op iedere 113 mensen een asielzoeker, ontheemde of vluchteling, aldus het Rode Kruis.