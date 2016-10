Eén op zes jongeren in Vlaanderen spreekt thuis geen Nederlands

Door: redactie

13/10/16 - 06u25 Bron: Belga

Een recordaantal kinderen spreekt thuis geen Nederlands. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Vera Celis (N-VA) verzamelde, waarover De Standaard vandaag bericht. Ook in kleinere centrumsteden kent het Nederlands als thuistaal een terugloop.

Celis verzamelde de nieuwe cijfers door te kijken naar de leerlingenaantallen uit het basis- en het secundair onderwijs. Bij het inschrijven moet namelijk de thuistaal opgegeven worden.



Arabisch, Italiaans, Frans

Daaruit blijkt dat het aantal kinderen dat in de gezinssituatie Arabisch, Italiaans, Frans of nog een andere taal dan het Nederlands spreekt, is gestegen van 9,6 procent in 2008 naar 15,7 procent in 2016. Het hoogste resultaat ooit gemeten in Vlaanderen.



Gent en Antwerpen tekenen daarbij (traditioneel) voor de grootste percentages, maar ook alle andere centrumsteden, ook de kleinere, noteren een forse, niet te ontkennen toename. En dat is nieuw. Turnhout en Oostende, Sint-Niklaas en Hasselt zagen zelfs een verdubbeling in acht jaar tijd.