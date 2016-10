E40 richting Gent versperd door ongeval in Affligem

Tim Van Damme

13/10/16 - 06u15 Bron: eigen berichtgeving

© Mozkito.

Door een verkeersongeval met een auto en een vrachtwagen zijn op de E40 van Brussel naar Gent in Affligem momenteel twee rijstroken versperd. Het verkeer dat naar Gent rijdt kan enkel via de linkerrijstrook passeren.



Om een nog onduidelijke reden werd rond 4 uur een Mercedes personenwagen aangereden door een Poolse vrachtwagen. De auto ging aan het tollen en kwam onverlichte tot stilstand op de midden- en rechterrijstrook. De bestuurster van het voertuig raakte lichtgewond en wordt door haar partner naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Het ongeval veroorzaakte vrijwel onmiddellijk een kijkfile in de richting van van Brussel.