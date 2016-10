Dode bij hevige woningbrand in Meldert

Mozkito

13/10/16 - 06u13 Bron: Het Laatste Nieuws

video Bij een hevige woningbrand in de Huysveldstraat in Meldert is vannacht een 84-jarige man om het leven gekomen. De 56-jarige partner van het slachtoffer werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het Onze-Lieve-Vrouweziekenhuis in Aalst.