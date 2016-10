"Telkens vragen we ons af: 'Hoeveel kan één gezin verdragen?'"

Door: redactie

13/10/16

© Peter Nicolai.

Een kroostrijk gezin uit het Oost-Vlaamse Stekene is deze week voor de derde keer een kind verloren bij een tragisch verkeersongeval. Lotte Ceuppens (26) verloor net als haar broer en zus de controle over haar stuur. "Ik weet niet hoever mijn draagkracht nog reikt", zegt haar moeder.

Het ongeval gebeurde eergistermiddag op de Langeweg in het Nederlandse Axel. De auto van Lotte Ceuppens lag op zijn dak in een gracht naast de weg. De zwaargewonde jonge vrouw moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden. Ze werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed er later op de avond aan haar verwondingen. "Wat er precies gebeurd is, weten we nog niet", zegt broer Sander.



Negen kinderen brachten vader Willy en moeder Kris samen op de wereld. In 1998, 18 jaar geleden, sloeg het noodlot voor het eerst toe toen hun zoon Bram, amper 19, met zijn auto te pletter knalde tegen een muur in het centrum van Stekene. Nog geen acht jaar later verloor hun dochter Joke de controle over het stuur op de parallelweg van de E34 tussen Stekene en Moerbeke. Acht maanden lang lag ze in een coma voor ze overleed. Slechts 21 jaar werd ze.



"Dit is het derde kind dat ik verlies", zei mama Kris in een korte reactie. "Ik weet echt niet meer hoever mijn draagkracht nog reikt."



