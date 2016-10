Liever in cel dan bij gezin

Door: redactie

13/10/16 - 03u40 Bron: Het Laatste Nieuws

© Benoit De Freine.

Gewezen zakenman Filip Meert (47) nam aan de poort van de Antwerpse Begijnenstraat afscheid van zijn vrouw - ex-Miss België Alizée Poulicek (29) - en zijn zes maanden oude zoontje Max. Meert gaat een halfjaar de cel in voor een geval van verkeersagressie. Hij verkiest de gevangenis boven een alternatieve straf als protest tegen de werking van justitie. Meert werd in 2001 veroordeeld voor zijn aandeel in een btw-carrousel met gsm's. Toen zat hij 45 maanden achter tralies. Hij moet de Belgische staat ook nog 10 miljoen aan ontdoken btw. (PLA)