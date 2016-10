Door rechter toegekend: €1.600.000 Zal ze hooguit krijgen:  €125.000

BJORN MAECKELBERGH

Een jongeman die zijn ex-vriendinnetje voor het leven verminkt heeft, moet haar 1,6 miljoen euro schadevergoeding betalen. Maar meer dan 125.000 euro zal de hulpbehoevende Didi Swiers (23) allicht nooit zien. "De dader doet alles om zijn slachtoffer niet te betalen", zegt haar advocaat. Zelfs de erfenis van zijn moeder weigeren.

Didi Swiers was 19 jaar toen ze in de zomer van 2012 een interimkantoor in Hasselt buitenwandelde. Voor de ogen van haar moeder haalde Swiers' ex-vriend Davy Simons drie keer de trekker over. Swiers overleefde, maar houdt aan de executie op klaarlichte dag een blijvende arbeidsongeschiktheid over.



Het hof van assisen veroordeelde de schutter in april 2014 tot 25 jaar gevangenis. De rechter in Tongeren sprak gisteren de schadevergoeding uit. Alles samen moet de gevangene zijn slachtoffer 1,6 miljoen euro betalen. Omdat Didi Swiers tot haar laatste dag hulp nodig heeft, berekende de rechter dat alleen al die bijstand haar 640.000 euro zal kosten. Een ander deel van de toegekende vergoeding slaat op het geld dat Didi misloopt omdat ze nooit zal kunnen werken.



"Ik heb geen glazen bol, maar het is heel onzeker dat Didi ooit dat volledige bedrag zal krijgen", zegt haar advocaat Steve Geerdens. "In 2014 kende het hof van assisen ook al provisionele bedragen toe. Didi en haar familie hebben daar op een habbekrats na nog niets van gezien. Ik denk dat Simons vier keer 15 euro heeft betaald. Dat doet het ergste vermoeden voor de rest van de 1,6 miljoen euro."



