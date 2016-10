Meer dan 150.000 handtekeningen voor petitie van Europese ambtenaren tegen aanstelling Barroso

Door: redactie

Goldman Sachs Een door Europese ambtenaren gelanceerde petitie tegen de aanstelling van voormalig Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso bij zakenbank Goldman Sachs heeft meer dan 150.000 handtekeningen vergaard. De petitie is vanmiddag overhandigd aan de Europese instellingen.

Toen Barroso in juli meldde dat hij aan de slag zou gaan bij de omstreden Amerikaanse bank, wekte dat ook bij eurocraten ergernis. Een handvol ambtenaren kroop in de pen en publiceerde een verklaring waarin ze hun ongenoegen uiten over de "moreel laakbare" keuze van de oud-voorzitter en de "onverantwoordelijke draaideurpolitiek" die de Europese instellingen imagoschade berokkenen. Ze vragen strengere ethische regels en een opschorting van de pensioenrechten van Barroso.



De petitie, volgens de initiatiefnemers een primeur in de geschiedenis van de Europese instellingen, is ondertekend door 151.000 mensen, onder wie 20.000 uit België. Een delegatie overhandigde de verklaring woensdag aan vertegenwoordigers van Commissie, Raad en Parlement. Tegelijkertijd presenteerden ook enkele organisaties die ijveren voor meer transparantie hun eigen petitie tegen de "draaideur" tussen de Europese Commissie en het bedrijfsleven. Die actie kon rekenen op de steun van ruim 60.000 mensen.



Barroso, die de Commissie leidde van 2004 tot 2014, respecteerde de afkoelingsperiode van achttien maanden vooraleer hij aan de slag ging bij Goldman Sachs. Niettemin stak er een storm van protest op tegen diens aanstelling bij een bank die in opspraak kwam in de financiële crisis. Zijn opvolger Jean-Claude Juncker heeft het dossier doorverwezen naar adviescomité over ethische kwesties. Dat driekoppige comité buigt zich intussen ook over de recente onthulling dat oud-eurocommissaris Neelie Kroes tijdens haar mandaat directeur was bij een vennootschap op de Bahama's.