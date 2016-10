ING verhuist Brusselse handelsvloer naar Londen

Door: redactie

ing ING verhuist het handelsgedeelte van zijn marktenzaal in Brussel naar Londen. Dat schrijft De Tijd op basis van meerdere bronnen. Door de verhuizing staan 40 tot 50 jobs op de tocht op het Brusselse hoofdkwartier van ING België.

Het gaat om de handelsactiviteiten in derivaten, aandelen, valuta en grondstoffen. Ook de achterliggende IT-diensten worden uitgedoofd en zouden verhuizen naar Singapore. De verhuis is onderdeel van de algemene sanering bij ING België, waar tegen 2021 zowat 3.500 jobs zullen verdwijnen.



ING heeft nu drie tradingzalen, in Amsterdam, Brussel en Londen. Ook de Amsterdamse tradingactiviteiten zouden naar Londen verhuizen. De tradingtak hoeft dan maar aan één toezichthouder te rapporteren. In Amsterdam zouden er volgens een bron meer dan 70 jobs op de tocht staan.



De keuze van ING voor Londen is alvast opmerkelijk na de brexit-stemming.