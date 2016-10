Eandis ontkent dat het miljoenenfactuur moet slikken

Door: redactie

Energie Distributienetbeheerder Eandis, die vorige week de instap van het Chinese staatsbedrijf State Grid definitief mocht opbergen, ontkent dat het een miljoenenfactuur in de boekhouding heeft moeten verwerken.

De netbeheerder reageert daarmee op krantenberichten over een miljoenenfactuur die uiteindelijk voor rekening van de burger zou zijn, en waarover een raad van bestuur zich vandaag zou buigen.



"Niets is minder waar", reageert de netbeheerder. Er is volgens Eandis sprake van verwarring tussen Belgische boekhoudkundige normen en internationale boekhoudkundige normen (IFRS).



Concreet diende Eandis, op aanbeveling van de federale regulator Creg, leningen met variabele rentevoeten om te zetten in vaste leningen, zogenaamde renteswaps. Eandis heeft op verzoek van de Creg zes zo'n swaps doorgevoerd. Volgens de IFRS-regels moet Eandis die swaps boeken alsof deze vandaag integraal verkocht zouden worden. Zo'n denkbeeldige verkoop betekent een boekhoudkundig verlies van 21,8 miljoen euro.



"Dit is echter een puur theoretische kost omdat Eandis niet van plan is om de renteswaps vroegtijdig te verkopen", aldus het bedrijf. De boekhoudkundige verwerking heeft geen enkel effect op de tarieven van de Eandis-klanten, benadrukt het bedrijf.



Op termijn effect op tarieven

Wel herhaalt Eandis dat het mislopen van de instap van de private partner "op termijn een effect kan hebben op de tarieven", omdat het dreigt meer te moeten betalen voor leningen. "Dit staat niet gelijk met een onmiddellijke stijging ervan. Gezien de historisch lage rente zal Eandis minstens op korte termijn duurdere leningen door goedkopere kunnen vervangen. Die hadden echter nog goedkoper kunnen zijn met een gunstiger rating".



Ratingbureau Moody's maakte vorige week bekend dat het de rating van Eandis gaat herbekijken, als gevolg van de mislukte fusie van de zeven intercommunales en bijgevolg het mislukken van de instap van het Chinese State Grid.