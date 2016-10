Moordproces uitgesteld wegens 'slechte akoestiek' in rechtbank

Door: Steven Swinnen

12/10/16 - 18u23 Bron: Eigen berichtgeving

Het gerechtsgebouw van Dendermonde. © Geert De Rycke.

Dendermonde Opschudding vanmiddag in de correctionele rechtbank van Dendermonde waar de 'kanaalmoord' zou behandeld worden. Zou, want advocaat Walter Van Steenbrugge - raadsman van de nabestaanden van het slachtoffer Eric Van Spitael - weigerde te pleiten door de erbarmelijke akoestiek in "de slechtste rechtszaal van Vlaanderen". "In de middeleeuwen waren ze nog beter af."