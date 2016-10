Lichamen van drie Belgische soldaten uit Eerste Wereldoorlog aangetroffen

Door: redactie

12/10/16 - 17u40 Bron: Belga

Diksmuide In Kaaskerke, een deelgemeente van Diksmuide, zijn resten gevonden van drie Belgische militairen en een Franse militair uit de Eerste Wereldoorlog. Dat meldt Defensie woensdag. In juni van dit jaar werd, ook al in Diksmuide, een gelijkaardige vondst gedaan. Het is al van 1952 geleden dat er nog resten van Belgische militairen gevonden werden.