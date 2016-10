Aan schoolpoort aangereden opzichter bezweken aan verwondingen

Door: redactie

Temse De gemachtigd opzichter aan een schoolpoort in Temse die in september levensgevaarlijk gewond raakte toen hij aangereden werd door een auto, is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde op 12 september rond 8.40 uur in de Burgemeester Achiel Heymanstraat in Tielrode, een deelgemeente van Temse. De gemachtigde opzichter liet kinderen over aan de schoolpoort toen hij aangereden werd door een personenwagen. De man raakte levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.



De 59-jarige man uit Temse overleed deze week aan zijn verwondingen. De bestuurster van het aanrijdende voertuig, een 65-jarige vrouw uit Temse, legde een negatieve ademtest af. De vrouw zou verblind geweest zijn door de zon.



