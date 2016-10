Tommelein: "Marghem moet voor eigen deur vegen"

Door: redactie

12/10/16 - 17u40 Bron: Belga

© belga.

politiek "Dat minister Marghem voor haar eigen deur veegt, dan zullen wij voor de onze vegen. Het heeft geen zin om naar het bord van een ander te kijken, zorg dat je eigen bord eerst opgegeten geraakt." Dat zei Vlaams minister van Energie Bart Tommelein woensdag in het parlement nadat federaal Energieminister Marie Christine Marghem er meermaals mee dreigde de bevoegdheid te herfederaliseren als er geen akkoord zou komen over de verdeling van de klimaatinspanningen tussen de deelstaten. Dat kwam er dinsdagavond.

"Als Marghem de schuld schuift naar de gewesten, dan vind ik dat maar 'kleintjes', dan vind ik dat een politiek spel. Ik heb daar geen behoefte aan" "Ik ben het absoluut oneens met Marghem als zij zegt dat de gewesten niet snel genoeg gaan", zei Tommelein woensdag. "Een herfederalisering zou geen vooruitgang zijn."



"Ze moet geen spelletjes spelen", aldus Tommelein in Villa Politica. "Als ik de snelheid zie waarmee mevrouw Marghem de dingen aanpakt, ben ik helemaal niet voor herfederalisering. Men moet ook niet doen alsof dat plots een wonderoplossing is. Wij weten heel goed wat onze bevoegdheden zijn, dat is hernieuwbare energie. Ik moet daar de doelstellingen halen, samen met de bedrijven, burgers, overheden. Als ook de federale overheid de dingen doet die ze moet doen, kunnen we vooruitgaan. Als Marghem de schuld schuift naar de gewesten, vind ik dat maar 'kleintjes', vind ik dat een politiek spel. Ik heb daar geen behoefte aan."

Prijzen vastgelegd voor Vlaanderen als doelstellingen niet gehaald worden In het akkoord van dinsdagavond worden de prijzen vastgelegd die Vlaanderen moet betalen als het de eigen doelstellingen niet zou halen en hernieuwbare energie moet aankopen bij Wallonië.



"Laat ons hopen dat we heel dit akkoord niet nodig hebben, wij moeten met Vlaanderen onze eigen doelstellingen halen", zei Tommelein daarover. "Dan moet dit akkoord zelfs niet eens in de praktijk worden omgezet. Als we de doelstellingen niet bereiken, zal dat tot serieuze bedragen leiden. Dan moet iedere Vlaming weten dat dit ons onnoemelijk veel geld zal kosten."