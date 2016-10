Geseinde moeder en haar vier ontvoerde kinderen opgepakt in Tessenderlo

Door: redactie

12/10/16 - 16u48 Bron: Belga

Foto ter illustratie. © photo news.

Tessenderlo De politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft een 39-jarige internationaal geseinde Nederlandse vrouw van Surinaamse afkomst en haar vier kinderen aangetroffen in Tessenderlo. Ze zou haar kroost, dat onder toezicht stond van de jeugdbescherming in Amsterdam, ontvoerd hebben.

Een motoragent zette op 3 oktober een voertuig aan de kant, omdat de bestuurster en haar passagier geen veiligheidsgordel droegen. Tijdens de controle bleek dat de vrouw en haar 15-jarige dochter internationaal geseind stonden. Twee dagen later werden op een adres in Tessenderlo haar kinderen van 2, 4 en 6 jaar oud teruggevonden.



De vrouw was sinds november 2015 met haar kroost Nederland ontvlucht. De vijftienjarige dochter stond onder toezicht van jeugdzorg in Nederland. In juni 2016 liep de tiener weg bij haar pleegouders en vertrok ze naar haar moeder in ons land. Het kind werd niet teruggebracht naar het pleeggezin. Na contact met de federale politie bleek dat ook de drie kinderen onttrokken waren aan de jeugdzorg in Nederland. Na haar arrestatie wilde de Nederlandse vrouw niet vertellen waar haar drie jongste kinderen verbleven.



Uitlevering

Een controle op een eerste adres leverde niets op. Op 4 oktober besliste de onderzoeksrechter de vrouw aan te houden en op te sluiten met het oog op haar uitlevering aan Nederland. Na informatie-uitwisseling tussen Nederlandse rechercheurs, de lokale politie en de parketten van Amsterdam en Hasselt kregen de onderzoekers een aantal adressen in het vizier. Op 5 oktober werden de drie kindjes op een adres in Tessenderlo teruggevonden.



De kinderen werden overgedragen aan een opvangtehuis in Hasselt, waar de Nederlandse jeugdzorg hen op 6 oktober ophaalde. De moeder is vandaag uitgeleverd aan de Nederlandse justitie.