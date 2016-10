Vier jaar cel voor aanranding bejaarde vrouw op parking E17

Door: redactie

12/10/16 - 16u55 Bron: Belga

© Thinkstock.

Nazareth Een 35-jarige Italiaanse man is veroordeeld tot vier jaar cel -waarvan de helft met uitstel- voor de aanranding van een bejaarde vrouw en de diefstal van haar gsm op de parking van de E17 in Nazareth. Dat heeft de Gentse correctionele rechtbank beslist.

De feiten gebeurden in mei op de parking van de E17 in het Oost-Vlaamse Nazareth. De Italiaan trok het portier van de wagen van de 72-jarige vrouw open, greep onder haar rok en stal haar gsm. Hij kon vluchten, maar werd een tijd later opgepakt.



Hij ontkende de aanranding en stelde dat hij onder invloed van cocaïne verkeerde. Volgens hem was het enkel de bedoeling om de diefstal te plegen. De rechtbank echtte daar geen geloof aan en veroordeelde de man tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel.