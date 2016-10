Coalitiepartners verbaasd na demarche N-VA: "Er zijn al afspraken gemaakt over pensioen parlementsleden"

Door: redactie

N-VA wil bekijken hoe het Vlaams parlement zelf de pensioenleeftijd van de leden kan verhogen tot 67, omdat de discussie tussen de parlementsvoorzitters te lang aansleept. Dat zegt fractieleider Matthias Diependaele. In de Kamer komt er een gelijkaardig initiatief. Maar CD&V en Open Vld reageren verbaasd op de aankondiging. Daarover was onder de meerderheidspartijen immers impliciet al afgesproken dat er een gelijkschakeling komt, klinkt het bij beide coalitiepartners.

Vorige maand raakten de voorzitters van alle Belgische parlementen het erover eens dat alle nieuwe parlementsleden tot 67 zullen moeten werken. Een concrete uitwerking van dat principe is er echter nog steeds niet. Ook de vergadering van woensdagochtend bracht geen doorbraak.

Peumans: "Iedereen moet zich aanpassen, punt" "Voor mij ligt het allemaal niet zo moeilijk, voor anderen blijkbaar wel" "We hebben min of meer een stap vooruit gezet", zei Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) aan Villa Politica (Eén).



"Voor mij ligt het allemaal niet zo moeilijk, voor anderen blijkbaar wel. Sommigen willen uitzonderingen. Vraag is dan dewelke. We moeten proberen tot een redelijk compromis te komen."



In november volgt een nieuwe vergadering. "Dan moeten we eruit geraken. En als dat niet lukt, dan moet iedereen zijn conclusies trekken", zei Peumans in Villa Politica.



Peumans wilde niet uit de biecht klappen en weigerde dus te zeggen welke parlementen op de rem staan. Van zijn uitgebreid bureau - waarin alle fracties vertegenwoordigd zijn - kreeg hij alvast een duidelijk mandaat, klonk het wel. "Dat mandaat is dat iedereen zich aanpast aan de pensioenregeling zoals die voor elke burger bestaat. Dat is heel duidelijk, denk ik."

Niet wachten Peumans' partij wil echter niet langer wachten en komt zowel Vlaams als federaal met een eigen voorstel. "Dat komt er eenvoudig op neer dat parlementairen aan dezelfde pensioenvoorwaarden gebonden zijn als andere werknemers", verduidelijkt fractieleider Peter De Roover.



"Over dat principe leek er binnen de Kamer overeenstemming te bestaan en daarop bouwen wij verder." De parlementsleden zouden daarbij min of meer op dezelfde overgangsmaatregelen kunnen rekenen als uit de normale pensioenhervormingen.

"Niet verrast" N-VA-fractieleider Diependaele is naar eigen zeggen niet verrast.



"Het is geweten dat Jan Peumans en Siegfried Bracke al maanden trekken en sleuren om vooruitgang te boeken in dit dossier, maar dat het zeer moeilijk is om de Franstaligen daarvan te overtuigen en mee te krijgen in deze hervormingen. Voor ons is het even duidelijk als evident: wat geldt voor de werkende Vlaming, geldt ook voor politici."



De partij wil daarom initiatief nemen in het eigen parlement. "Het Vlaams parlement kan op eigen houtje een pensioenregeling goedkeuren. Ik zal daarom dit dossier bespreken op het Uitgebreid Bureau, om te bekijken hoe we hier verder werk van kunnen maken."