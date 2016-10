Man loopt brandend huis terug binnen om honden te redden

Door: Mathias Mariën

12/10/16 - 15u58

Het huis in de Altebijstraat in Sint-Kruis brandde volledig uit. © Mathias Mariën.

Sint-kruis Bij een uitslaande brand in de buurt van Brugge heeft een bewoner deze middag zware brandwonden opgelopen. De man probeerde zijn twee honden te redden uit de vlammen en liep zijn brandende woning opnieuw binnen. De hulpdiensten dienden hem ter plaatse de eerste zorgen toe. Eén van de honden kon worden gered.

Het vuur ontstond omstreeks 14.30 uur in de Altebijstraat in Sint-Kruis, bij Brugge. Volgens de brandweer was het een hevige, uitslaande brand die weliswaar snel onder controle was. Vermoedelijk vatte een zetel vuur door contact met een verwarmingstoestel. De bewoner was samen met zijn twee honden in de woning aanwezig.



De man rende aanvankelijk naar buiten, maar bedacht zich enkele seconden later toch. Hij probeerde - zonder succes - zijn woning opnieuw binnen te lopen om zijn honden te redden. Veel verder dan de inkomhal kwam hij echter niet. "Het is inderdaad bijna zo goed als onmogelijk om een brandend gebouw binnen te lopen. De hitte is veel te groot", licht brandweerkapitein Hans Vanhove toe.



De buren vignen het slachtoffer op en zetten hem, in afwachting van de hulpdiensten, meteen onder een koude douche. De man is volgens de eerste berichten zeer zwaar verbrand. Het huis werd onbewoonbaar verklaard.



Tweede geval in week tijd

Eén van de twee honden, een Duitse scheper, kon wel worden gered. De tweede hond overleefde de vlammenzee niet. Het is al de tweede keer in korte tijd dat een bewoner terug een brandend huis binnenloopt. In Langemark-Poelkapelle stierf maandagmorgen nog een bejaarde bewoonster toen die haar man, die in een rolstoel zit, wilde redden.