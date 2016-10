Raadkamer verlengt hechtenis Aboubaker Diop, verdediging in beroep

Door: redactie

Mesaanval Aboubaker Diop (46), de broer van de man die vorige week woensdag drie agenten verwondde bij een steekpartij in Schaarbeek, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist, zo meldt het federaal parket. De advocaten van de man hadden om zijn vrijlating gevraagd en gaan in beroep tegen de beslising van de raadkamer.

Aboubaker Diop is in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep maar volgens zijn advocaten is die tenlastelegging op niets gebaseerd.



Aboubakers broer Hicham Diop (43) viel woensdagmiddag twee agenten van de politie Brussel Noord aan in Schaarbeek en stak hen neer met een mes. Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen maar daarbij liep één van de agenten wel een neusbreuk op. De agenten moesten Hicham Diop, een ex-militair en voormalig bokser, ook in het been schieten alvorens ze hem konden inrekenen.



Bij zijn ondervraging door de politie verklaarde Hicham dat "zijn broer ook een strijder was", waarop Aboubaker Diop eveneens opgepakt wordt. In diens flat vonden de speurders bovendien een hele resem documenten en geschriften terug met daarin een lijst met namen van agenten en magistraten. Volgens de verdediging is dat de reden waarom de man in verdenking is gesteld maar heeft Aboubaker Diop niets te maken met de steekpartij. De broers Diop zouden al jaren in ruzie leven en geen contact meer hebben met elkaar. De agenten en magistraten van wie de namen bij Aboubaker werden aangetroffen, zouden ook opgetreden zijn in een ander dossier tegen beide broers, waarin die in 2011 veroordeeld werden voor slagen aan een bewakingsgagent van Kinepolis.