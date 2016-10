Tot 100.000 bejaarden per jaar opgelicht

Door: redactie

12/10/16 - 15u40

Foto ter illustratie. © anp.

Zes procent van de tachtigplussers, of zo'n tienduizend per jaar, geeft aan ooit al bestolen te zijn geweest, opgelicht of onder druk gezet om geld weg te geven. Vaak zit de eigen familie daar voor iets tussen. Dat meldt het weekblad Knack.

Een testament aanpassen, onder druk gezet worden om dure cadeaus te kopen of kennissen, familieleden of buren 'geld' lenen. Uit het Ouderenbehoefteonderzoek dat de VUB heeft gevoerd, in samenwerking met de Hogeschool Gent, blijkt dat zes procent van de 80-plussers ooit al geconfronteerd werd met financieel misbruik. Een andere studie toont aan dat zelfs een kleine tien procent van de ondervraagde Belgische vrouwen boven de zestig, al eens benadeeld is geweest. Het gaat elk jaar om zo'n 60.000 of 100.000 slachtoffers.



Het risico op financieel misbruik neemt zelfs toe vanaf de leeftijd van 80 jaar. Ouderenmishandeling komt wellicht zelfs vaker voor, maar veel oudere mensen geven niet graag toe 'gerold te zijn geweest'. "Sommigen schamen er zich over, anderen zijn bang voor de gevolgen", zegt professor Agogische Wetenschappen Liesbeth De Donder.



Veel oudere mensen wonen alleen, waardoor familieleden zich vaak wat meer permitteren. "Meer sociale controle - en ik doel dan op een netwerk van buren, vrijwilligers van Thuiszorg of een buddy - zou kunnen helpen om diefstal tegen te gaan", besluit De Donder.