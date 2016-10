Nog geen witte rook in Wetstraat, premier Michel blijft bij bilaterales

Door: redactie

Politiek Premier Charles Michel geeft voorlopig nog de prioriteit aan bilaterale contacten in zijn zoektocht naar een akkoord over de begroting en een reeks hervormingen. Dat meldt zijn woordvoerder. De eerste minister zal morgen -zoals elke week- in de plenaire Kamer aanwezig zijn om vragen of interpellaties te beantwoorden over de politieke situatie.

Sinds vanmorgen heeft premier Michel bilaterale contacten met de verschillende partijen. Elke partij passeerde intussen de revue. "De premier geeft prioriteit aan bilaterales om de laatste arbitrages uit de weg te ruimen", zegt zijn woordvoerder. Of er later op de dag nog een uitgebreide kern bij mekaar komt, is onduidelijk. De kans lijkt alleszins klein.



Vragenuurtje

Wel bevestigt zijn woordvoerder dat de premier morgen naar het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer afzakt om vragen te beantwoorden over de situatie. Normaal gezien had de premier dinsdag zijn state of the union moeten houden, maar de blokkering in de onderhandelingen doorkruiste die traditie. Nadien wilde de oppositie de eerste minister in het parlement aan de tand voelen, maar de meerderheid stemde die vraag weg. Morgen krijgen ze daartoe dus wel de kans.



"Ons standpunt moet eindmeet halen"

CD&V-vicepremier Kris Peeters herhaalde vandaag nog niet toe te willen geven op de meerwaardebelasting. "We hebben duidelijk een rechtvaardige fiscaliteit op tafel gelegd. Het is voor iedereen duidelijk dat dat voor ons een belangrijk element is. Dat zou eigenlijk een standpunt van élke partij moeten zijn. We gaan ervan uit dat ons standpunt de eindmeet haalt", aldus Peeters in De Ochtend.



Beke

Tijdens een interview in De Tijd voert zijn partijvoorzitter Wouter Beke dan weer aan dat CD&V een meerwaardebelasting op aandelen heeft voorgesteld om de verlaging van de vennootschapsbelasting mee te financieren. Die hervorming is het stokpaardje van N-VA. CD&V wil beide dossiers aan mekaar koppelen.



"Steunen die hervorming"

"We steunen die hervorming, want door de verlaging van het algemene tarief zullen de kmo's minder hoeven te betalen. Maar wie lasten verlaagt, moet ook elders geld zoeken om die lastenverlaging te financieren. Met enkel het schrappen van de bestaande aftrekken komen we er niet. Daarom hebben we voorgesteld om een meerwaardebelasting op aandelen in te voeren", aldus Beke.



Van Overtveldt 'not amused'

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt, die de hervorming van de vennootschapsbelasting uitdokterde, is alvast 'not amused' met die bewering. "Er is totaal geen meerwaardebelasting nodig om de hervorming van de vennootschapsbelasting te financieren, integendeel", zegt minister Van Overtveldt op Twitter. "Zowel in het originele voorstel dat ik gedaan heb als in de varianten is de financiering honderd procent rond. En iedereen die iets anders beweert, kent zijn dossier niet", klinkt het fors.