Nog geen witte rook in Wetstraat, premier Michel blijft bij bilaterales

12/10/16 - 15u36 Bron: Belga

Het kantoor van premier Michel in de Wetstraat 16. © belga.

Politiek Premier Charles Michel geeft voorlopig nog de prioriteit aan bilaterale contacten in zijn zoektocht naar een akkoord over de begroting en een reeks hervormingen. Dat heeft zijn woordvoerder aangekondigd. De eerste minister zal morgen - zoals elke week - in de plenaire Kamer aanwezig zijn om vragen of interpellaties te beantwoorden over de politieke situatie.