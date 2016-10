Crevits wil financiering kleuter- en basisonderwijs gelijkschakelen

Door: redactie

"U mag in de komende weken of maanden mijn plan voor gelijkschakeling van de middelen verwachten." Dat antwoordde Onderwijsminister Hilde Crevits vanmiddag in het Vlaams parlement op een vraag van Caroline Gennez (sp.a) over de klachten van het kleuteronderwijs rond hun financiering.

De directeurs van twee kleuterscholen dreigden er afgelopen weekend mee naar de rechter te stappen als er geen extra geld komt. De twee werden gemobiliseerd door de werkgroep Kleuterscholen Vlaanderen, die de belangen van het kleuteronderwijs verdedigt. Volgens Werkgroep-voorzitter Guido Sauwens zat er niets anders op dan dit ultimatum. "We moeten wel. De minister heeft ons lang genoeg genegeerd."



Het is ongezien dat directeurs van scholen ermee dreigen naar de rechter te stappen, maar het water staat hen aan de lippen, bracht Caroline Gennez woensdag in herinnering. "In de vorige legislatuur werd 54 miljoen extra vrijgemaakt vor de kleuterscholen, maar daarvan is 30 miljoen opnieuw bespaard door deze regering. Per kind is deze legislatuur al 35 euro per jaar weggehaald bij de kleuterscholen."



De verschillen tussen kleuter- en basisonderwijs zijn historisch gegroeid, antwoordde Crevits. Het geld om de kloof te verkleinen heeft ze vandaag niet. "Maar ik wil er de komende jaren wel werk van maken om de kloof te verkleinen." De minister ontvouwt "de komende weken of maanden" haar plannen voor een gelijkschakeling.