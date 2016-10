Man bedreigt personeel Carrefour met een bijl

Door: Eigen berichtgeving

12/10/16 - 14u50 Bron: WSG

De dader sloeg met een bijl de schuifdeuren van het Carrefour-filiaal stuk. © Wouter Spillebeen.

Gentbrugge In een Carrefour-filiaal in Gentbrugge heeft een agressieve klant deze morgen enkele medewerkers bedreigd met een bijl. Niemand raakte gewond, maar de dader beschadigde wel de schuifdeur en een televisietoestel bij de ingang van de winkel.

Volgens de winkelverantwoordelijke van de Carrefour in Gentbrugge kwam de man binnen om sigaretten te vragen. "Waarschijnlijk had hij niet eens geld bij, hij zag er zelfs wat gedrogeerd uit. Een medewerker stuurde hem de laan uit, en dat was duidelijk niet naar zijn zin. Hij liep naar buiten en duwde er eerst een klant van zijn fiets. Op dat moment hadden wij de politie al gebeld."



Maar de man hield niet op. "Een tiental minuten later stond hij hier terug. Eerst was hij de schuifdeur aan het bewerken met een bijl, een klein exemplaar dat waarschijnlijk gebruikt werd om muren uit te kappen. Hij vernielde binnen het televisietoestel en nam in de winkel ook nog een medewerker bij de schouder. Die kwam er met de schrik van af."



"Na nog geen twee minuten was alles voorbij", gaat de winkelverantwoordelijke verder. "De man gooide zijn bijl op een paar zakken kolen en liep rustig naar buiten met een van onze medewerkers. In deze branche kan zoiets al eens gebeuren, maar je wil het toch niet elke dag meemaken."