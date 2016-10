Kustburgemeesters willen werk maken van fietssnelweg

Door: redactie

De kustburgemeesters willen werk maken van een fietssnelweg langs de volledige Vlaamse kust. Vandaag is op het kustburgemeesteroverleg beslist een haalbaarheidsstudie te bestellen voor het project.

Ondanks het uitgebreide fietsnetwerk in West-Vlaanderen is het niet mogelijk om per fiets de volledige kust af te rijden op een vlotte en veilige manier. Een dergelijke fietssnelweg is een breed en van de weg gescheiden fietspad, waarlangs men zo weinig mogelijk gevaarlijke kruispunten dient te passeren. Dit project speelt bovendien rechtstreeks in op het toenemend belang van het elektrisch fietsen en zou ook een milieuvriendelijk en gezond alternatief kunnen bieden voor woon-werkverkeer in de regio. Iets waar ook de provincie de jongste jaren sterk op inzet.



Het voorstel van de Bredense burgemeester Steve Vandenberghe wordt gedragen door de andere kustburgemeesters. Er is daarom beslist een haalbaarheidsstudie te bestellen. Dat kan met een Europese subsidie. De subsidieaanvraag voor de haalbaarheidsstudie zal worden gecoördineerd en ingediend door het provinciebestuur van West-Vlaanderen.