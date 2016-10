Vakbonden ING dienen stakingsaanzegging in

Door: redactie

De leeuw voor het hoofdkwartier van ING kreeg tijdens de nationale actiedag vorige vrijdag een vakbondsjasje aan. © belga.

jobverlies ing De vakbonden bij de bank ING dienen vandaag in gemeenschappelijk front een stakings- en actieaanzegging in. Dat melden de christelijke en de liberale bond. De aanzegging dient vooral om het personeel te dekken bij eventuele spontane acties.

'Het personeel had grote verwachtingen, maar zal dus op zijn honger blijven zitten' Maarten Dedeyne, ACLVB

De bonden klagen aan dat ze de voorbije dagen tijdens ondernemingsraden "weinig bruikbare informatie" kregen over de grootschalige reorganisatie die begin oktober werd aangekondigd. De bank kondigde toen de intentie tot collectief ontslag aan van 3.150 voltijdse equivalenten in België. Samen met 350 natuurlijke afvloeiingen dit jaar, verdwijnen er tegen eind 2021 3.500 banen. De helft van de kantoren (van ING en Record Bank samen) zal verdwijnen.



"We hebben nu twee dagen samengezeten in ondernemingsraden, maar we blijven op onze honger zitten. We kregen onder meer het verhaal over waar de bank naartoe wil, maar geen informatie over de impact van de reorganisatie op de verschillende diensten of in welke regio's. We weten bitter weinig over de ontslagen, waar die vallen en welke profielen getroffen worden", aldus vakbondsman Maarten Dedeyne van ACLVB.



En omdat het personeel van woensdag tot en met vrijdag ingelicht wordt, vrezen de bonden dat spontane acties mogelijk zijn gezien het gebrek aan informatie. "Het personeel had grote verwachtingen, maar zal dus ook op zijn honger blijven zitten", aldus Dedeyne.



Een concreet actieplan hebben de bonden voorlopig niet. "Al sluiten we dat niet uit", zegt de vakbondsman.