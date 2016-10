70 banen bedreigd bij schoenenketen Eram

Door: redactie

12/10/16 - 13u54 Bron: Belga

© belga.

Bij schoenenketen Eram staan door een herstructurering mogelijk 70 banen op de helling. Dat heeft de directie vandaag op een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt, aldus de bonden.

Het gaat van kwaad naar erger met de schoenenwinkelketens. Nadat begin dit jaar het Nederlandse Macintosh Retail het faillissement aanvroeg - de groep die ook Brantano in handen had - en onder meer ook Steve Madden de handdoek gooide, zit een nieuwe schoenenketen in slechte papieren.



De directie van Eram wijst op de toegenomen concurrentie in de sector, en wil daarom een "toekomstplan" voor de Belgische activiteiten op poten zetten, aldus commercieel directeur David Gheerolfs in een mededeling. "Dat kan op termijn aanleiding geven tot het verdwijnen van banen", zegt het bedrijf.



Volgens Pascal Strube van de Franstalige socialistische bediendebond Setca zijn de komende twee jaar zeventig banen bedreigd, waarvan 66 banen bij winkelpersoneel. Evelyne Zabus van de christelijke bediendebond CNE bevestigt. Volgens de vakbondsvrouw heeft het bedrijf bij de aankondiging gewezen op een "dalende verkoop, een toegenomen concurrentie en de moeilijke aanpassing aan e-verkoop".



Elke winkel onder de loep

Van elke winkel zal een rendabiliteitsanalyse worden gemaakt. "Het is mogelijk dat we op basis daarvan beslissen tot een herschikking in sommige delen van het land", aldus François Feijoo, algemeen directeur van Eram.



Eram is een van origine Franse groep. In België telt de keten een dertigtal verkooppunten en worden 130 mensen tewerkgesteld.